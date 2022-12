Uomini e donne: Federico Nicotera, pronostico ribaltato? | Anticipazioni

A breve a Uomini e Donne i telespettatori assisteranno a un inaspettato quanto clamoroso distacco che riguarderà Federico Nicotera e la corteggiatrice Alice Barisciani. La donna infatti, fino a qualche tempo fa ritenuta la preferita del tronista romano, noterà con il passare del tempo che il Nicotera non è più affettuoso e cordiale come agli inizi del percorso: un atteggiamento sospetto, questo, che ferirà non poco Alice.

Le cause, secondo il pubblico e gli opinionisti, andranno ricercate nell’interesse ormai sempre più forte che Federico prova per Carola, un sentimento cresciuto pian piano nel corso delle settimane e che ha ribaltato i pronostici di questo percorso.

Uomini e donne, trono classico: Federico e Carola, good vibes!

Come vedremo infatti in studio, mentre l’esterna tra Nicotera e Alice sarà quantomai frettolosa e priva di emozioni, quella con Carola trasmetterà diverse vibrazioni positive al tronista, che alla fine della giornata si lascerà andare anche a un tenero bacio che sancirà il loro rapporto sempre più speciale.

