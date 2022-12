Uomini e donne: Cristina Tenuta elimina un pretendente e… | Anticipazioni

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito alla dura presa di posizione dell’opinionista Tina Cipollari, che si è scagliata veementemente contro Cristina Tenuta, “colpevole” di non essersi mai messa in gioco nel salotto più famoso della televisione italiana.

La donna infatti, dopo una breve e infruttuosa frequentazione con Armando Incarnato, ha preferito tenersi in disparte nelle dinamiche centrali della trasmissione, cosa che le ha permesso di non inimicarsi il parterre maschile del dating show condotto da Maria De Filippi.

Spoiler Uomini e donne: Cristina dice di amare ancora Armando

Come vedremo prossimamente, per la quarantaduenne originaria della Capitale scenderà un nuovo pretendente che però non piacerà affatto alla donna, la quale, a sorpresa, deciderà di rimandarlo a casa dichiarandosi clamorosamente ancora innamorata di Armando.

Un’asserzione inaspettata che non convincerà né il pubblico né tantomeno gli opinionisti, che inizieranno a nutrire forti dubbi sulle intenzioni di Cristina. Avranno ragione? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset dalle 14.45.