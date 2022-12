Uomini e donne: Riccardo esce con Gloria ma poi… | Anticipazioni

Rammaricato e decisamente defilato nelle recenti dinamiche centrali della trasmissione, la permanenza nel salotto di Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri è diventata molto più marginale in seguito all’addio al programma di Alessandro Vicinanza e soprattutto di Ida Platano, ex fidanzata del Guarnieri ricostruitasi una nuova vita lontana dalle telecamere con il bel pretendente campano.

Come abbiamo visto negli scorsi appuntamenti del dating show di Canale 5, Riccardo ha deciso di concentrarsi principalmente sulla conoscenza di Gloria Nicoletti, con la quale è altresì uscito diverse volte nelle ultime settimane.

Uomini e donne, spoiler trono over: Riccardo chiude la conoscenza con Gloria

Attenzione però alla piega inaspettata che prenderà questa frequentazione prossimamente, visto che, a causa di una aspra discussione che interesserà i due, il cavaliere originario di Taranto deciderà di mettere la parola fine sul suo legame con la Nicoletti, scatenando, neanche a dirlo, le accese critiche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Cambiando del tutto registro, ma restando sempre nel perimetro dell’amato trono over, attenzione anche al rapporto, ormai sempre più stretto, creatosi tra Daniela e Michele, i quali, conosciutisi nel salotto di Maria De Filippi poco tempo fa, decideranno di proseguire la conoscenza. Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì dalle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.