Amici, anticipazioni puntata di domenica 29 gennaio 2023

Una nuova puntata di Amici è pronta ad andare in onda oggi pomeriggio (domenica 29 gennaio) sulla rete ammiraglia Mediaset. Il talent, condotto come sempre da Maria De Filippi, ci terrà compagnia anche questa domenica e dunque scopriamo insieme cosa succederà.

Si partirà dalla classifica di gradimento di canto: una commissione composta dal rapper Rocco Hunt, dalla conduttrice radiofonica Anna Pettinelli e dal cantante Alex Britti giudicherà le esibizioni dei ragazzi di canto. Il primo in classifica risulterà essere il cantante Piccolo G, ma il proprio professore di riferimento Rudy Zerbi deciderà di aspettare ancora prima di dargli la maglietta del serale.

Vedremo poi anche la gara di ballo, giudicata dai ballerini e coreografi Sergio Bernal, Fabrizio Conte e Andrea Alemanno. In seguito vedremo due eliminazioni tra gli allievi di ballo: una voluta dal professore Raimondo Todaro, e un’altra da Emmanuel Lo.

Ospiti di puntata l’ex allievo Alex e Sophie and the Giants. Questo dunque e molto altro andrà in onda oggi alle 14.00, su Canale 5.