Beautiful: Donna dice alle sorelle che Eric con lei “funziona”! | Anticipazioni 14 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 14 gennaio 2023

Donna, su insistenza di Brooke e Katie, rivela alle sorelle che Eric si è fisicamente “acceso” in sua compagnia. Le altre Logan sono concordi: Eric non ha alcuna patologia, ma chiaramente è impotente con Quinn perché ormai non la desidera più nel profondo. Brooke fa visita ad Eric proprio per spingerlo a porre fine al matrimonio con Quinn, ma quest’ultima, non vista, assiste furente alla conversazione, apprendendo così quanto accaduto tra il marito e Donna. La convivenza tra Paris e Thomas prosegue bene, sebbene lui tenga nascosto alla ragazza e al cugino Zende il suo crescente interesse per la Buckingham.