Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 gennaio 2023

Nelle puntate italiane di Beautiful è all’orizzonte un aspro chiarimento tra steffy e Hope, mentre si parla ancora dei “problemini” a letto di Eric Forrester. Vediamo in dettaglio le trame di Beautiful della terza settimana di gennaio.

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 16 a sabato 21 gennaio 2023

Donna ha rivelato alle sorelle Brooke e Katie che Eric si è eccitato con lei, ma continua a non avere reazioni con Quinn. Per le sorelle è chiaro che significhi che il problema di Eric non sia fisico ma mentale, dovuto al fatto che non ama più la moglie e che evidentemente ama ancora Donna. Brooke affronta l’argomento con Eric e Quinn, furente, la sente (non vista) mentre nuovamente cerca di porre fine al suo matrimonio.

Umiliata ed arrabbiata per quanto accaduto tra Eric e Donna, Quinn affronta la rivale. La Fuller chiarisce a Donna che, al contrario di quello che lei sta pensando, è stata una moglie sensibile e di supporto nella battaglia di Eric contro l’impotenza e chiarisce che non le permetterà di frapporsi tra lei e il marito. Nel chiarire il punto, Quinn intimidisce Donna in modo molto aggressivo, bloccandola tra una sedia e la scrivania, lasciando la Logan piuttosto scossa.

Spoiler italiani Beautiful: Eric dà il benservito a Donna

Mentre Carter e Katie continuano ad avvicinarsi. Quinn rivela ad Eric di sapere cosa è accaduto tra lei e Donna e chiarisce la propria posizione a riguardo: ha tollerato l’avversione delle Logan durante tutto il loro matrimonio, mordendosi la lingua vista l’alta considerazione che Eric ha di loro; ora però non è tornata da lui perché ciò accada di nuovo e pretende che il marito prende una decisione.

Nonostante abbia difeso Donna, Eric le comunica che non farà più parte della sua vita e, per questo, la licenzia dalla Forrester Creations.

Liam e Steffy sono ancora decisi a tenere lontani Sheila e Deacon, mentre Finn e Hope si confessano la reciproca frustrazione a riguardo. Casualmente Steffy sente Hope dire a Finn di ritenere ingiusto che siano costretti a tenere i genitori lontani e affronta duramente la sorellastra: è libera di fare come crede con Deacon, ma non deve mettere strane idee in testa a suo marito riguardo a Sheila Carter!