Beautiful: Donna licenziata, “non puoi far parte della mia vita” | Trama 21 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 21 gennaio 2023

Eric (John McCook) coglie Donna (Jennifer Gareis) alla sprovvista quando le comunica il suo licenziamento dalla Forrester Creations: non potrà far parte della sua vita. La Logan ne è devastata, mentre lo stilista affranto. Katie (Heather Tom) è arrabbiata per il licenziamento della sorella. Hope (Annika Noelle) prova ad intraprendere con Brooke (Katherine Kelly Lang) una conversazione su Deacon (Sean Kanan), ma per la Logan è chiaramente un argomento che le procura vergogna: l’unica cosa buona che è uscita da quel rapporto è proprio la figlia.