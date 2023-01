Beautiful, Hope: “Neanche Bill è un santo, ma non l’avete allontanato!” | Trama 31 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 31 gennaio 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) spiega a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Ridge (Thorsten Kaye) di non voler correre il rischio di allontanare Hope (Annika Noelle) a causa di Deacon (Sean Kanan), inoltre la Logan sembra capire il punto di vista della figlia. Ridge però vuole adottare un comportamento ferreo. Hope difende la propria decisione con Liam (Scott Clifton): non solo la Logan ha minacciato di lasciare la proprietà della madre, ma mette in chiaro al marito che quella su Deacon è una sua decisione e lui non deve essere per forza d’accordo. Hope, tra l’altro, fa presente che neanche Bill (Don Diamont) ha un passato limpido, eppure non l’hanno allontanato.