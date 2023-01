Beautiful: BILL e SHEILA, sarà amore? | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, il 2023 è iniziato con la rivelazione choc della nuova alleanza tra Bill Spencer e Sheila Carter, che vede i due coinvolti anche sul piano personale. Non è ancora chiaro se i due abbiano “consumato” questo rapporto, ma – da quanto è stato raccontato – in breve tempo la donna si è trasferita dall’editore, a cui ha espresso amore ed eterna appartenenza visto il generoso aiuto che le sta dando. E, per aiuto, si intende la promessa di renderla una donna libera, con un piano che al momento appare ancora nebuloso.

La prima fase di tale piano, infatti, ha previsto un ricatto ai danni di Steffy Forrester Finnegan: la libertà di Sheila, in cambio di quella di sua madre Taylor Hayes, che Bill sarebbe pronto a mandare in galera per avergli sparato anni prima. Va detto che in mano l’editore non ha alcuna prova se non la propria parola. E la sua sarebbe la terza versione di quanto accaduto, tra l’altro fornita a distanza di molto tempo dal fatto in questione: la polizia gli crederebbe?

Beautiful, anticipazioni USA: Sheila in prigione. Ma c’è il trucco?

Inoltre Sheila è una donna latitante, evasa di prigione, che ha finto la propria morte dopo aver compiuto tre tentati omicidi ai danni di Steffy, Finn e Li Finnegan: alla procura non serve che la giovane Forrester e suo marito espongano denuncia formale per poter portare Sheila in tribunale. Fatto sta che Bill, non cedendo alle suppliche di una Steffy più che mai sconvolta, ha confermato il suo ricatto e ha aggiunto come condizione che lei e Finn non rivelino a nessuno non soltanto l’ultimatum, ma neanche il suo rapporto con la Carter!

Tuttavia, nonostante il ricatto per tenerla fuori di prigione, la seconda fase del piano ha previsto che… Sheila finisse effettivamente in carcere! La donna e l’editore, infatti, hanno ingannato Baker e i suoi uomini, inscenando una finta intrusione di Sheila a casa di Bill nel tentativo di ottenere da lui aiuto e clemenza. L’uomo ha quindi chiamato la polizia per denunciare la presenza della Carter nella proprietà, fingendo insomma di permetterne l’arresto. In qualche modo Bill prevede di riuscire a tirare fuori Sheila di prigione, risolvendo i suoi problemi giudiziari. Come questo avverrà, è ancora da scoprire…

Beautiful, trame americane: Steffy confusa dalle parole di Bill

Intanto Steffy, di fronte alla notizia di Bill che ha fatto arrestare Sheila, ha voluto affrontare l’editore per essere certa che l’uomo abbia recuperato lucidità e che la cosa, invece, non faccia parte di un piano più grande per aiutare la Carter. Le anticipazioni segnalano che la ragazza sarà confusa dalle contraddittorie parole di Bill: cosa ha in mente quest’ultimo per aiutare la sua nuova amante? Ecco cosa ha rivelato Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore della soap:

Sheila ha agito dietro le quinte, come è suo solito fare. Bill è depresso e solo, si sente perso e ritiene di aver bisogno di una donna che lo accetti per quello che è e che lui non potrà mai ferire. Dopo gli errori e i rifiuti avuti con Steffy, Brooke e Katie, Bill pensa che Sheila possa essere quella giusta. La domanda è: Sheila si innamorerà subito di lui? E, soprattutto, il suo sentimento è reale? Bill sarà abbastanza potente da proteggerla dalla legge? Sono un duo intrigante, Bill smuoverà mari e monti per aiutarla.

Beautiful, news USA: Steffy racconta tutti i retroscena a Finn

Il ricatto subìto, nel frattempo, ha portato Steffy a dover raccontare a un Finn carico di domande i retroscena dello sparo da parte di Taylor. Il medico, infatti, è rimasto spiazzato dal fatto che la suocera che conosce possa essersi spinta a tanto. Così Steffy ha dovuto confessare al marito quello che ha portato al folle gesto della madre e che gli aveva finora taciuto in quanto suo più grande rammarico: la crisi matrimoniale con Liam e il bacio di quest’ultimo con Sally Spectra, che la portò a cedere a Bill.

Steffy ha così rivelato a Finn di come Taylor abbia creduto che l’editore si fosse approfittato di lei, ma si è di nuovo assunta la propria responsabilità a riguardo, precisando che quel rapporto fu consensuale per quanto, da lucida, non lo avrebbe mai fatto.

Beautiful, anticipazioni americane: per Finn, Bill Spencer ha sbagliato

Ovviamente il sentimento di Finn per la consorte non è stato messo in discussione da un errore compiuto anni prima del loro incontro e, in effetti, il pensiero del giovane medico non sembra discostarsi molto da quello che balenò in testa a Taylor quando, di impulso, afferrò la pistola d’oro di Bill sparandogli alla schiena.

Per Finn, infatti, Bill ha sbagliato e si è di fatto approfittato di un momento di fragilità di Steffy, cosa che un uomo decente non avrebbe mai fatto. Steffy lo ha però invitato a non cedere alla rabbia, pensando a quei fatti come appartenenti a quella che, oggi, le appare come un’altra vita rispetto a quella che ormai condivide con lui. Fatto sta che Finn ora guarda Bill con sospetto, non più come all’uomo che mesi fa aiutò lui e Li a far arrestare Sheila.