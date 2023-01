Beautiful: Quinn scopre che Donna è la “cura” di Eric | Anticipazioni puntate italiane

Alta tensione nelle prossime puntate italiane di Beautiful, quando Quinn Forrester smetterà i panni della protagonista di triangoli amorosi per concedere un assaggio della dark lady che era una volta. La designer, infatti, scoprirà con orrore che Eric Forrester sembra aver sperimentato una cura per la sua disfunzione erettile, una cura che si chiama Donna Logan!

Già la modalità con cui Quinn scoprirà la faccenda non sarà tra le più gradevoli, visto che sorprenderà Brooke Forrester intenta a cercare di nuovo di convincere Eric a sbarazzarsi di lei. Origliando quel dialogo, Quinn scoprirà che Eric ha avuto un “risveglio fisico” in compagnia di Donna: proprio questo lo aveva portato a cercare con entusiasmo un po’ di intimità con la moglie, senza riuscire tuttavia ad avere con lei lo stesso risultato.

Beautiful, trame italiane: Quinn affronta Donna

Se Quinn da una parte sarà felice che Eric sembri vicino alla guarigione da un problema che lo ha fortemente depresso per mesi, dall’altra sarà umiliata che il progresso sia avvenuto grazie ad un’altra. E, soprattutto, sarà furiosa di vedere il suo matrimonio nuovamente attaccato dalle Logan.

Quinn dunque deciderà di affrontare Donna, accusandola di voler consapevolmente colpire il suo rapporto con Eric, confermando la reputazione che da sempre lei ha nei confronti delle Logan. Quinn le intimerà insomma di stare lontana da Eric e i suoi avvertimenti si faranno parecchio aggressivi, tanto da bloccare fisicamente Donna tra una sedia e una scrivania, situazione che spaventerà parecchio la sorella di Brooke.

Tuttavia Donna si farà coinvolgere dall’appoggio delle parenti: lei, Katie e Brooke, infatti, saranno convinte che Quinn abbia i minuti contati come moglie di Eric… ma si sbaglieranno!

Beautiful, spoiler italiani: Eric licenzia Donna!

Quinn sfogherà il proprio rammarico al marito, sostenendo di non essere certo tornata in quel matrimonio per essere nuovamente sottoposta all’egemonia che le sorelle Logan sembrano avere nella vita di Eric. La Fuller, dunque, porrà il marito di fronte ad una condizione: deve eliminare Donna Logan dalle loro vite. E lo stilista acconsentirà: Eric, infatti, non soltanto informerà Donna della necessità di mantenere le distanze, ma la licenzierà anche dalla Forrester Creations!

La storyline, dunque, sembrerà arrivare alla sua conclusione, ma si tratterà solo di una pausa: fra qualche mese, mentre sembrerà che il sereno sia definitivamente tornato tra Eric e Quinn, le cose si riveleranno molto diverse e il loro rapporto dovrà vedersela ancora con i sentimenti che i due provano, rispettivamente, nei confronti di Donna e di Carter!