Beautiful: Ridge, pausa di riflessione! | Anticipazioni americane

Le puntate americane di Beautiful di questo inizio 2023 vedranno l’assenza di uno dei volti principali della soap, ovvero Ridge Forrester, interpretato da Thorsten Kaye. Ufficialmente nessuna pausa dell’attore dal set è stata annunciata, ma in realtà la sua presenza sulla scena si è fatta molto più sporadica già sul finire dello scorso anno e le anticipazioni ufficiali per le prossime settimane non sembrano segnalare importanti cambi di rotta.

Vi abbiamo già informato di come si è concluso il nuovo e lunghissimo capitolo del triangolo che vede Ridge al centro tra Brooke Forrester e Taylor Hayes: le due donne hanno anticipato lo stilista, stabilendo che, stavolta, non sarebbero rimaste in attesa di una sua scelta. Nonostante a mettere i bastoni tra le ruote tra la Logan e Ridge sia intervenuto Thomas, alcune scelte del designer non potevano ricadere sul figlio, che di certo non lo aveva costretto ad inseguire Taylor, a giurarle amore e ad assicurarle che, stavolta, non stava agendo per reazione a qualcosa che aveva fatto Brooke.

Una bugia bella grossa che non è andata giù a nessuna delle due donne, decise a sottrarsi da questa dinamica che le ha tenute prigioniere per buona parte della vita. Per Taylor e Brooke è ora di voltare pagina e di concentrarsi su se stesse, sulle rispettive carriere e sul ruolo di madri e nonne, cercando di dare un esempio migliore di donne forti e autonome per le nuove generazioni.

Entrambe sembrano piuttosto risolute stavolta, ma prima o poi finiranno per contraddirsi e ricadere nei vecchi schemi? O davvero è ora di qualcosa di nuovo per tutti e tre? Il produttore e capo sceneggiatore Brad Bell spiega:

Tutti e tre stanno davvero cercando di riassestarsi dopo gli ultimi avvenimenti, di guardarsi dentro nel profondo e di andare avanti con una nuova prospettiva. Insomma è tempo per una grande riflessione. La cosa meravigliosa è che Brooke e Taylor stanno scoprendo di essere più simili di quanto abbiano sempre pensato e che, soprattutto, potrebbero diventare vere amiche!

E se proprio la crescente amicizia tra Brooke e Taylor troverà spazio sullo schermo, la riflessione di Ridge resterà più confidata all'”off screen”, lontano dallo sguardo del telespettatore. Nella recente puntata natalizia, dove l’uomo ha potuto scambiarsi un piccolo bacio con Brooke sotto il vischio, Ridge ha fatto ammenda: credeva di aver ormai capito tutto sulla vita e sull’amore, ma di fatto si è reso conto di saperne ancora molto poco e di voler diventare una persona migliore. Salvo rivelazioni future, il matrimonio con la sua Logan sembra davvero finito, anche dal punto di vista legale.

Ad attendere i tre ci saranno anche nuovi amori? Il cast sempre più piccolo, in realtà, non lascerebbe ad oggi molte opzioni, ma sappiamo che Bell ha promesso nuovi innesti nel 2023.

Intanto l’interprete di Ridge, Thorsten Kaye, quest’anno festeggerà il decimo anniversario in Beautiful, un traguardo di certo importante, come l’interprete ha sottolineato con il suo solito umorismo in una recente intervista a Soap Opera Digest:

Siamo sicuri che siano solo dieci anni? Guardo le foto di allora e mi sembra ne siano passati venti, buona fortuna a qualsiasi donna Ridge sceglierà! Bando agli scherzi, credo davvero che lui sia un po’ cambiato, man mano che invecchia la famiglia diventa sempre più importante per lui, più di quando era giovane.

Thorsten ha le idee chiare anche su chi sia la persona che Ridge sente più vicina:

Suo padre Eric, senza dubbio. Questo riflette quello che provo per John (McCook, alias Eric), abbiamo a nostra volta un rapporto personale molto forte. Sono pari e si rispettano. Credo che Ridge provi per Eric quello che io provo per John: la speranza di diventare una persona come lui un giorno.

L’attore ha anche ripercorso alcune delle storyline che lo hanno visto protagonista, stabilendo quale sia stata la più emotiva:

Invaghirsi della propria matrigna. Fu un enorme tradimento da parte di Ridge, ma il rapporto tra padre e figlio è stato così forte che lo hanno superato. E visto come è andata con Quinn, forse Ridge gli aveva fatto un favore.

Ma la storyline preferita di Thorsten è un’altra:

La relazione con Caroline Jr resta una delle mie favorite. Rappresenta l’impulsività di Ridge: quando si sono sposati è stato impulsivo e, quando vai veloce, a volte capita che finisca prima. Ma è stato bello, non credo che questo lato di Ridge cambierà molto presto. Avrei solo sperato che il rapporto con Douglas fosse andato più nel profondo, ma potrebbe ancora accadere. In fondo era pronto a crescerlo come fosse suo figlio; ci sarebbe molto da scavare lì, magari la questione potrebbe essere ripresa, prima o poi…

Per quanto riguarda, infine, i suoi desideri per le prossime storie di Ridge, Thorsten ha dichiarato:

Penso di aver lavorato più o meno con tutti nel cast, ma se R.J. tornasse in scena sarebbe bello: la dinamica padre / figlio è sempre così divertente da esplorare, inoltre vista la situazione tra Ridge e Brooke sarebbe bello vedere il punto di vista del figlio. Mi piacerebbe inoltre che Ridge chiudesse con la Forrester Creations per iniziare qualcosa di proprio, qualcosa di totalmente fuori personaggio.

Per concludere, riguardo alla sua esperienza nella soap, non sembra ci siano piani di lasciare molto presto: