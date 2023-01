Beautiful: Deacon non ha dimenticato Brooke. E lei? | Trama 24 gennaio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 24 gennaio 2023

Deacon (Sean Kanan) insiste nel non voler far parte dei piani di Sheila (Kimberlin Brown), poiché lo porterebbero solo a perdere la fiducia di Hope (Annika Noelle) e Brooke (Katherine Kelly Lang). La Carter capisce così che l’uomo non punta solo a sua figlia, ma anche alla Logan. Deacon ammette di non aver mai dimenticato Brooke. Liam (Scott Clifton) e Ridge (Thorsten Kaye) sono decisi a proteggere Brooke e Hope da Deacon e Sheila. Intanto Hope cerca di far ammettere alla madre di aver amato profondamente Deacon.