Black out – vite sospese: cast, trama della nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Preziosi

Un albergo in alta quota, una vacanza da incubo e un papà pronto a tutto per salvare i suoi figli sono gli ingredienti di Black Out – Vite sospese, il thriller diretto da Riccardo Donna (e in onda su Rai 1 da lunedì 23 gennaio) che vede protagonista Alessandro Preziosi affiancato da numerosi altri attori già visti in varie fiction, come Marco Rossetti e Aurora Ruffino, ma anche da colleghi stranieri come la tedesca Rike Schmid. Si tratta di uno spettacolare mystery ricco di suspense che promette di tenere il pubblico incollato davanti allo schermo per quattro prime serate. Curiosi di saperne di più? Se la risposta è sì, proseguite nella lettura!

Tra i clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino, c’è anche il broker Giovanni Lo Bianco (Preziosi), un vedovo con un passato molto tormentato che – per riprendersi – decide di concedersi una vacanza in montagna con i suoi due figli. Ma la terra trema e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle impedendo i soccorsi possibili dall’unico passo che la collega con il resto del mondo.

Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. In quella che doveva essere una piacevole vacanza restano intrappolati personaggi con segreti da nascondere, identità celate e ambigui professionisti pronti a tutto. Tra di loro c’è anche uno spietato assassino…

La valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un’esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con se stessi e con gli altri: potranno venirne fuori solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi ed impareranno ad essere una comunità. Quando si crede di aver perso tutto, spesso, ci si ritrova e soprattutto si ritrova il coraggio di combattere per ciò che conta davvero.

Nel cast guidato da Alessandro Preziosi, oltre ai già citati Rike Schmid, Marco Rossetti e Aurora Ruffino, ci sono Caterina Shulha, Maria Roveran, l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.

Black Out – Vite sospese è un lungo e tensivo racconto, ricco di colpi di scena ma anche di sentimenti e umanità, che promette di tenere il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La serie (girata in formato 6K utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali) è prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Rai Fiction – Èliseo Entertainment e la partecipazione di Viola Film e Trentino Film Commission.