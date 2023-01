Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni prima puntata del 12 gennaio 2023 | Fiction Rai 1

Inizia su Rai 1 la settima stagione dell’amatissima fiction Che Dio ci aiuti, in onda ogni giovedì sera. Vediamo le anticipazioni dei primi due episodi, che saranno trasmessi giovedì 12 gennaio 2023 in prima serata.

Giudizi Universali – Visto che suor Costanza non c’è più, ora il Convento viene guidato da Suor Angela, più responsabilizzata e precisa rispetto al passato. Azzurra cerca di scuoterla per farla tornare come prima. Emiliano organizza intanto il suo matrimonio ma si occupa anche di una paziente di nome Luisa, mamma di Elia, un bambino di sei anni. Proprio da partirà l’arrivo in convento di Suor Teresa, una suora alquanto rigorosa.

Conosceremo anche due nuove ragazze, Ludovica e Cate, diversissime tra di loro ma entrambe portatrici di un segreto sul motivo per cui sono finite ad Assisi.

Sensi di colpa – Suor Angela è in imbarazzo per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, visto quello che è poi accaduto. Il bambino viene condotto momentaneamente in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra vorrebbe sollevare suor Angela dai suoi sensi di colpa e comincia ad avere dei sospetti su Suor Teresa. Intanto Emiliano, dati gli ultimi accadimenti della sua storia d’amore, sta pensando di cambiare vita e trasformarsi in un bad boy…