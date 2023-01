Che Dio ci aiuti 7: cast, trama e anticipazioni della fiction di Rai 1

Da giovedì 12 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1 arriva la settima stagione di Che Dio ci aiuti, che rappresenta una svolta storica per la longeva serie Lux Vide in quanto il pubblico vedrà molto meno la sua storica protagonista (in vista di un vero e proprio addio): Elena Sofia Ricci infatti passa il testimone a Francesca Chillemi, il cui personaggio (Azzurra Leonardi) diventa centrale nella nuova trama.

La Ricci, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato perché ha deciso di salutare Suor Angela:

Che Dio ci aiuti è stata la serie più lunga che ho fatto. Le altre le ho lasciate al massimo alla terza stagione. Le ho voluto talmente bene che non riuscivo a separarmene. Alla fine, però, il desiderio di fare altre cose ha prevalso: facciamo gli attori per metterci continuamente nei panni di qualcun altro. E poi a suor Angela abbiamo fatto fare di tutto, non c’era davvero più niente da raccontare.

Ma come uscirà di scena la suora più amata della tv? Suor Angela viene mandata nel luogo da cui è arrivata (il carcere) ad aiutare alcune detenute e per questo motivo le redini del convento degli Angeli Custodi passeranno nelle mani di Azzurra Leonardi; quest’ultima all’inizio farà molta fatica ad abituarsi alle nuove responsabilità, finché decide di reagire mettendo in pratica tutto ciò che ha imparato dalla sua mentore, diventando così un prezioso aiuto per tutti coloro che arriveranno al convitto.

Oltre a salutare la madre superiora, la settima stagione dovrà fare a meno anche di altri personaggi che il pubblico ha imparato a conoscere nel corso delle stagioni, come Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo (rispettivamente interpretati da Gianmarco Saurino, Diana Del Bufalo, Olimpia Noviello, Simonetta Columbu e Erasmo Genzini). Ovviamente, Azzurra non rimarrà da sola al convento dove, tra l’altro, dovrà vedersela con Suor Teresa (interpretata dall’attrice fiorentina Fiorenza Pieri), un nuovo personaggio descritto come colto, pacato e molto ostile (praticamente l’opposto di Azzurra) che giunge al convento per motivi personali.

Al suo fianco non mancheranno la dolce e brontolona Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e anche Emiliano (Pierpaolo Spollon), il quale, a seguito di una brusca delusione di cuore, deciderà di dire basta all’amore e trasferirsi proprio dalle suore.

A rinforzare il cast diretto da Francesco Vicario, oltre alle tre storiche protagoniste Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi e al riconfermato Pierpaolo Spollon, arrivano Emma Valente e Ileana D’Ambra (la prima è Ludovica, una giovane avvocatessa, la seconda invece è Catena, un’aspirante cantante il cui sogno è diventare famosa). E ancora: Filippo De Carli nel ruolo di Ettore, il nuovo affascinante barista del Convento, il piccolo Valerio Di Domenicantonio nel ruolo di Elia e infine Federica Pagliaroli nei panni di Sara, la cui storia personale avrà tinte un po’ drammatiche.

Tra le guest star da menzionare, infine, ci sono la ballerina Elena D’Amario (Luisa, la mamma di Elia) e Orietta Berti nei panni di se stessa (la cui trama si intreccerà con quella di Emiliano).