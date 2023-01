Fosca Innocenti 2, anticipazioni prima puntata del 13 gennaio 2023

Inizia su Canale 5 la seconda stagione della fiction Fosca Innocenti, che ha ottenuto buoni riscontri di audience durante la messa in onda del primo ciclo. Ecco le anticipazioni della prima puntata, in onda venerdì 13 gennaio 2023 in prima serata:

Fosca Innocenti – trama episodio “Come la principessa”

Fosca svolge indagini su una ragazza che sembra essersi tolta la vita, lanciandosi dalla finestra di un antico castello prima del suo matrimonio. Il gesto sembra ripercorrere un’antica leggenda, ma Fosca si rende conto ben presto che la ragazza non è morta di sua volontà. Da chi è stata uccisa?

A parte il caso di puntata, nella vita di Fosca giunge un uomo che arriva dal passato e si interpone tra lei e la sua nuova vita con Cosimo: si tratta di Lapo Fineschi, un conte che rappresenta anche un flirt dei tempi dell’università. Lapo rivuole indietro qualcosa che forse gli appartiene…