Fosca Innocenti 2: cast, trama, anticipazioni della seconda stagione | Fiction Canale 5

Dopo il successo di pubblico della prima stagione, da stasera (venerdì 13 gennaio) su Canale 5 arrivano le nuove puntate della fiction Fosca Innocenti, che vede protagonista Vanessa Incontrada nelle vesti dell’abile vicequestore di Arezzo dotato di un particolare “fiuto” che le permette, tramite odori e profumi, di trovare utili indizi nei casi a cui lavora.

Solare, determinata e indipendente, Fosca ama la vita, il suo lavoro e la sua meravigliosa terra, a cui è legata profondamente. Nelle quattro nuove puntate che compongono la seconda stagione della serie, a dare i veri grattacapi alla protagonista saranno gli affari di cuore. Nella prima puntata, infatti ritroveremo Fosca e Cosimo più innamorati che mai nel suggestivo casale immerso nella campagna aretina, dove i due innamorati vivono con la tata Bice (punto di riferimento per entrambi). Tuttavia, le loro divergenze caratteriali ben presto si faranno sentire soprattutto con l’arrivo di una vecchia fiamma di Fosca, Lapo Fineschi, che metterà a dura prova la loro storia d’amore.

La squadra di Fosca, quasi tutta al femminile, è composta dalla ribelle e coraggiosa Giulia De Falco e dall’ispettrice Rosa Lulli, a cui si aggiunge la nuova arrivata Rita Fiorucci, una giovane molto brillante che non passerà inosservata al simpatico agente scelto Pino Ricci (unico uomo del team di Fosca). In questa nuova stagione, le storie di tutti i componenti della squadra investigativa di Arezzo verranno raccontate in maniera dettagliata e profonda: ognuno di loro dovrà fare i conti con i propri sentimenti!

Nel cast diretto da Giulio Manfredonia, oltre a Incontrada e ad Arca e ai riconfermati Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Francesco Leone, Giorgia Trasselli, Irene Ferri, Claudio Bigagli e Maria Malandrucco (Susy, l’aiutante di Cosimo all’enoteca), ci saranno delle importanti new entry. Dal mondo di Doc Nelle tue mani arriva Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo, una vecchia cotta della protagonista, mentre Sergio Muniz presta il volto all’affascinante maestro di balli latino-americani José Rodriguez, il quale farà perdere la testa all’ispettrice Rosa (che ricordiamo ha un marito e un figlio). E ancora: Maria Chiara Centorami veste i panni della bella fotografa Greta (nuovo interesse amoroso di Giulia) e Caterina Signorini (Rita Fiorucci).

Le sceneggiature di Fosca Innocenti 2 – prodotta da Banijay Studios Italy per Rti – sono state scritte da Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samuelia. In ogni puntata, dunque, assisteremo a nuovi misteri da districare e colpevoli da catturare, ma soprattutto all’evolversi dei rapporti personali di tutti i protagonisti (soprattutto quello speciale che da sempre lega Fosca e Cosimo).