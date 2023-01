Il paradiso delle signore 7, Adelaide e Marcello: e adesso?

La coppia più chiacchierata della settima stagione (quinta daily) del Paradiso delle Signore è giunta finalmente a destinazione: il 27 gennaio Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina), delusi dai rispettivi partner, cedono alla tentazione di passare la notte insieme. Cosa accadrà dopo?

La prossima settimana, l’emergente uomo d’affari e la Contessa di Sant’Erasmo si rivedranno dopo la notte di passione e decideranno come comportarsi da quel momento in avanti: semplici soci in affari, mentore e allievo o qualcosa di più?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Marcello socio del Circolo?

Torrebruna (Fabio Fulco) ironizzerà intanto sulla “liaison” tra Marcello e Adelaide, ma Ludovica (Giulia Arena) non troverà così tanto divertenti le sue battute: la ragazza, apparentemente presa dal suo fidanzamento con Ferdinando, “stranamente” non apparirà per nulla disinteressata alla vita sentimentale di colei che le fa quasi da madre e colui che fino a pochi mesi prima era il suo grande amore…

Saranno proprio Adelaide e Marcello, invece, ad essere indifferenti ai pettegolezzi su di loro, mentre Ludovica accetterà di essere la prossima vicepresidentessa del Circolo: desiderio di visibilità e bisogno di conferme… o gelosia, tremenda gelosia? La risposta è ovvia: Ludovica sarà sempre più desiderosa di saperne di più sul rapporto tra Marcello e Adelaide.

Anche la mossa della Contessa non tarderà ad arrivare; Adelaide proporrà infatti a Marcello di diventare socio del Circolo. Cosa accadrà ora che Ludovica lo avrà sotto gli occhi tutti i giorni? Altre anticipazioni su Facebook.