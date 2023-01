Il paradiso delle signore 7: Adelaide curerà la Posta del Cuore? | Anticipazioni

Tempi duri per la redazione del Paradiso Market! Dopo la partenza di Marco (Moise Curia) e Stefania (Grace Ambrose), a scrivere per il giornale del Paradiso delle Signore è rimasto solo Roberto (Filippo Scarafia) insieme a Vittorio (Alessandro Tersigni), direttore editoriale e fucina di continue idee innovative.

Tra queste idee innovative è sempre in fase embrionale la rubrica della posta del cuore, la cui direzione è passata per vari nomi durante gli ultimi mesi e che era stata affidata ad una nota giornalista. Perché si sa: il direttore non si fa mancare niente quando si tratta di una delle sue creature!

Spoiler Il paradiso delle signore 7: un’idea innovativa per la Posta del Cuore

Nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, però, in redazione arriverà la notizia che la giornalista che cura la Posta del Cuore sul Paradiso Market non potrà più occuparsi della rubrica. Chi potrà mai prendere il suo posto?

Serve proprio un’intuizione geniale, intuizione che questa volta arriverà da una donna ormai alter ego di Vittorio al Paradiso: Matilde (Chiara Baschetti) proporrà ad Adelaide (Vanessa Gravina) di occuparsi della Posta del Cuore per Paradiso Market.

Si tratta dunque di uno scandalo a corte, di una proposta folle o… potrebbe essere una grande idea? La seconda: pare proprio che la Contessa accetterà la proposta di Matilde di occuparsi della romantica rubrica e si presenterà nell’ufficio di Vittorio, con grande sorpresa di tutti.

Come continuerà questa storia? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo insieme all’entrata trionfale della Contessa di Sant’Erasmo al Paradiso in occhiali da sole e cappotto viola!