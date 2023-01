Il paradiso delle signore 7: Marco non la conta giusta | Trama 1° febbraio 2023

Anticipazioni puntata 93 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 1° febbraio 2023

Salvo (Emanuel Caserio) accusa Francesco (Christian Roberto) di aver rubato i bozzetti spariti dalla Caffetteria. Roberto (Filippo Scarafia) invece cerca di capire le emozioni di Marco (Moisè Curia), su suggerimento di Gemma (Gaia Bavaro). Il Sant’Erasmo tuttavia non si confida totalmente e ammette solo di essere teso per l’intervista a Fellini e per la situazione ancora pungente con il fratello.

Matilde (Chiara Baschetti) sospetta che dietro al velo di preoccupazioni di Marco ci sia altro. Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti) si fanno scivolare tutti i pettegolezzi sul loro conto, mentre Ludovica (Giulia Arena) accetta il suo nuovo ruolo di vicepresidentessa del Circolo. Altre anticipazioni su Facebook.