Il paradiso delle signore 7: Ludovica invita Marcello ma finisce male! | Anticipazioni 12 gennaio 2023

Anticipazioni puntata 79 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 12 gennaio 2023

Francesco (Christian Roberto) risolve un guasto in casa delle veneri. Marcello (Pietro Masotti) invece è giù di morale per la vendita di Palazzo Andreani; Ludovica (Giulia Arena) lo esorta a reagire invitandolo ad un evento molto importante al Circolo. Adelaide (Vanessa Gravina) trova un modo per aiutare Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni) nel fare chiarezza sui loro sentimenti.

Veronica (Valentina Bartolo) è stata assunta al Paradiso ma nota che Ezio (Massimo Poggio) ne è scontento e per questo motivo dà le dimissioni, lasciando Gemma (Gaia Bavaro) senza parole. Marcello infine, provocato da Torrebruna (Fabio Fulco), perde il controllo della situazione e lo colpisce in viso durante la serata al Circolo. Altre anticipazioni su Facebook.