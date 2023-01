Il paradiso delle signore 7, trama 19 gennaio: Adelaide trattiene Marcello a Milano

Anticipazioni puntata 84 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 19 gennaio 2023

Dopo le parole di Adelaide (Vanessa Gravina) rivolte a Marcello (Pietro Masotti), il giovane non sa se partire o meno per l’Australia. Maria (Chiara Russo) ha bisogno di nuove idee per la sua collezione di abiti da sposa e Vito (Elia Tedesco) le indica il modo per ottenere ispirazione. Matilde (Chiara Baschetti) gestisce brillantemente alcune problematiche lavorative del Paradiso.

Salvatore (Emanuel Caserio) invece decide di assumere Francesco (Christian Roberto) in caffetteria, mentre Ezio (Massimo Poggio) riesce a comprare il capannone per avviare la sua attività. Adelaide offre a Marcello una quota sulla vendita di Palazzo Andreani e lui accetta, decidendo finalmente di voltare pagina e dimenticare Ludovica (Giulia Arena).