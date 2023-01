Il paradiso delle signore 7: Gemma e l’intuizione su Marco | Trama 31 gennaio 2023

Anticipazioni puntata 92 Il paradiso delle signore 7 di martedì 31 gennaio 2023

Vittorio (Alessandro Tersigni) si sfoga con Roberto (Filippo Scarafia) riguardo alla discussione avvenuta con Matilde (Chiara Baschetti), mentre quest’ultima cerca di mettere pace tra i fratelli Sant’Erasmo. Salvo (Emanuel Caserio) trova dei bozzetti nella Caffetteria che, dopo un po’ di tempo, spariscono. Irene (Francesca Del Fa) e Alfredo (Gabriele Anagni) sembrano avvicinarsi.

Torrebruna (Fabio Fulco) immagina la possibile tresca tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti), ma Ludovica (Giulia Arena) non sembra dargli ulteriore corda. Gemma (Gaia Bavaro) capisce che Marco (Moisè Curia) sta vivendo un brutto momento non solo per colpa di Tancredi (Flavio Parenti)… C’è aria di crisi con Stefania (Grace Ambrose)?