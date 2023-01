Il paradiso delle signore 7: EZIO teme per la sua attività | Anticipazioni 5 gennaio 2023

Anticipazioni puntata 74 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 5 gennaio 2023

Elvira (Clara Danese) chiede aiuto alle amiche Veneri per preparare i dolci per gli orfanelli, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) organizza la sorpresa per Adelmo per la festa dell’Epifania. Irene (Francesca Del Fa) e Alfredo (Gabriele Anagni) si riavvicinano, complice l’atmosfera magica che si respira al grande magazzino. Ezio (Massimo Poggio) è preoccupato sulla sua attività e teme di poter avere problemi finanziari se non avvia subito la sua azienda.

Torrebruna (Fabio Fulco) inizia a fare domande su Marcello (Pietro Masotti) a Fiorenza (Greta Oldoni). Tancredi (Flavio Parenti), infine, confida ad Umberto (Roberto Farnesi) di aver ingaggiato un investigatore privato per capire cosa gli nasconde Matilde (Chiara Baschetti) e di conseguenza anche Vittorio.