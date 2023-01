A Il paradiso delle signore , le questioni legate a una “festa di fidanzamento a quattro” terranno banco nei prossimi giorni. Occhio anche a Vito, che vuole svelare il suo segreto ma… Ecco le anticipazioni della quarta settimana di gennaio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio 2023

La felicità di Maria, dopo l’uscita con Vito, contrasta con la delusione di Clara che si è ritirata dalla gara ciclistica. Marcello ha un nuovo progetto da proporre alla Contessa. Gemma lascia trasparire con Roberto un certo turbamento nei confronti di Marco. Umberto crede che ci sia qualcosa dietro la decisione di Adelaide di vendere Palazzo Andreani, ma non riesce a darsi una spiegazione. Ludovica suggerisce a Flora di fare una festa di fidanzamento a quattro e la Gentile accenna la proposta fatta dall’amica a Guarnieri.

Irene ha in mente un piano per lasciare soli Vito e Maria e far sì che finalmente si bacino, mentre Armando incita il giovane a farsi avanti. Flora è delusa per la decisione di Umberto di non unirsi alla festa di fidanzamento di Ludovica e Torrebruna, ma all’amica non lo dà a vedere. Carlos insiste nel corteggiare Gemma che, però, non è molto convinta. Vittorio coinvolge le Veneri per la nuova copertina di Paradiso Market. Umberto scopre qualcosa su Marcello che lo insospettisce e intanto cresce l’intesa tra il giovane Barbieri e la Contessa.

Marcello festeggia insieme a Salvo e ad Armando, con una colazione speciale, la vendita di Palazzo Andreani, che gli farà incassare molti soldi. Maria è al settimo cielo per il bacio con Vito, mentre lui ha ancora paura a confessarle tutta la verità sul suo conto. Tancredi vuole assistere al processo di creazione della copertina di Paradiso Market per stare accanto a Matilde. Irene intima ad Alfredo di non insistere affinché Clara si dedichi al ciclismo, ma lei lo scopre e non la prende affatto bene. Quando Flora sembra aver perso le speranze, Umberto prende una decisione inaspettata: acconsente alla festa di fidanzamento a quattro.

Carlos fa recapitare a Gemma l’invito al Circolo per la festa di fidanzamento di Ludovica con Torrebruna e di Flora con Umberto, la sera dopo. Maria suggerisce a Irene di chiedere scusa a Clara per essersi intromessa sulla questione del ciclismo, mentre Vito racconta ad Alfredo il suo segreto. A sorpresa, si presenta da Palma una vecchina per farsi scrivere una lettera misteriosa: è la nonna di Elvira. Intanto Marcello, vedendo Adelaide in difficoltà, le propone un viaggio inaspettato. Umberto è felice per l’acquisto di Palazzo Andreani e Tancredi, il socio occulto, gli comunica che ha fretta di attuare il suo piano per allontanare Matilde da Vittorio.

Tancredi guadagna sempre più punti con Matilde, mentre Vittorio cerca di allontanarla per non soffrire. Adelaide e Marcello meditano qualcosa riguardo la loro partecipazione alla festa di fidanzamento di Ludovica e Flora. Gemma sembra godersi la serata al Circolo con Carlos, quando arriva Marco all’improvviso. Vito si prepara ad andare a cena dalle ragazze con l’intenzione di confessare a Maria tutta la verità sul suo passato. Marcello e Adelaide riescono a stuzzicare la gelosia dei loro ex, ma la loro serata si conclude in un modo decisamente inaspettato: tra i due scoppia la passione. Altre anticipazioni su Facebook.