Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 6 all’11 febbraio 2023

A Il paradiso delle signore avremo una settimana “lunga”. La fiction daily di Rai 1 andrà eccezionalmente in onda anche sabato 11 febbraio, che peraltro è anche il giorno della finale di Sanremo. Vediamo cosa succederà:

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 6 a venerdì 10 febbraio 2023

Marcello ha molti dubbi sulla sua candidatura a socio del Circolo. Elvira propone a Salvo di partecipare con lei a una gara di ballo. Tancredi, che ha concluso l’acquisto del giornale “L’eco della sera”, chiede la collaborazione di Matilde; intanto Vittorio non riesce a ritrovare la creatività di un tempo per una campagna pubblicitaria. Francesco ribadisce alla madre di avere chiuso con il taglio e cucito. Flora e Maria cercano una nuova sarta “momentanea”, perché una consegna di prodotti difettosi ha portato ad una grande mole di lavoro da smaltire.

Vittorio tiene a distanza Matilde e continua a cercare l’idea giusta per la campagna pubblicitaria. Umberto e Ferdinando, scandalizzati dalla candidatura a socio del Circolo, si promettono di ostacolarlo. Ezio e Gloria, alle prese con la ricerca del personale per la fabbrica di denim, rischiano di pestare i piedi a Guarnieri. Marcello scopre che il suo destino al Circolo è nelle mani di Ludovica.

Elvira ha un problema con il vestito che dovrà indossare alla gara di ballo. Umberto apprende che la sua operaia più qualificata si è candidata per la fabbrica di Ezio e non la prende bene. Marcello si prepara al discorso che terrà al Circolo per convincere i soci a votarlo. Maria non vuole arrendersi con Francesco e, nel tentativo di convincerlo a riprendere con il taglio e cucito, scopre che il ragazzo in passato ha lavorato in passato con un sarto che però ha lasciato la sua attività e si è trasferito altrove. Al Circolo, Marcello viene applaudito per il suo discorso.

Marcello racconta a Salvatore che il suo discorso spontaneo ha conquistato tutti. Gloria convince Ezio a non mettersi contro Umberto, mentre Vittorio intende lasciare il suo incarico di pubblicitario. Armando ha trovato il sarto mentore di Francesco, scoprendo qualcosa sul suo passato e sul perché abbia dovuto lasciare la sartoria e il suo paese. Grazie al voto di Ludovica, Marcello è ammesso al Circolo ma Umberto, come da regolamento, chiede che venga applicata la clausola che prevede un periodo di prova per il nuovo socio. Matilde, pur di aiutare Vittorio, finisce per dimenticarsi della cena con Tancredi.

Dopo quanto è successo la sera prima, tra Matilde e Tancredi c’è una forte tensione. Invece Ezio ha deposto l’ascia di guerra con Umberto, ma gli propone un nuovo accordo. Francesco entra in atelier per la prima volta. Tancredi chiede aiuto a Umberto per allontanare Matilde da Vittorio. Umberto non lascia trapelare i suoi progetti per Palazzo Andreani, ma Flora ha intuito qualcosa e vuole vederci chiaro.

Le ragazze, alla vigilia di San Valentino, fanno un bilancio delle loro vite sentimentali. Ezio vuole organizzare una sorpresa a Veronica. Vito intende omaggiare Maria in un modo particolare. Flora è turbata per via della bugia di Umberto. Quest’ultimo avverte Tancredi che il loro progetto riguardante Palazzo Andreani è stato scoperto. Tra Flora e Umberto si instaura una tensione che non sembra poter migliorare. Adelaide, visto che Marcello dovrà affrontare un periodo di prova al Circolo, gli fornisce istruzioni in merito. A Matilde e Roberto, Vittorio spiega una sua nuova idea che ha a che fare con San Valentino: un gioco romantico… Altre anticipazioni su Facebook.