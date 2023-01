Il paradiso delle signore 7: PALMA e FRANCESCO in arrivo | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, Casa Amato è sempre stata un porto di mare e un punto di riferimento per chiunque arrivasse a Milano. La situazione, a quanto pare, non è cambiata…

Nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1 infatti vedremo Salvatore (Emanuel Caserio) ospitare a casa Palma (Valentina Tomada) e il figlio Francesco (Christian Roberto), i quali a sorpresa si presenteranno in Caffetteria. Chi sono madre e figlio? Una vecchia conoscenza degli Amato, i Rizzo, che Salvo sarà in qualche modo “obbligato” ad accogliere in casa.

Spoiler Il paradiso delle signore: Salvatore accoglierà le new entry!

E Salvatore? Andrà a dormire da Armando Ferraris (Pietro Genuardi). Cosa comporterà questo cambiamento nella famiglia Amato? Palma non perderà occasione per andare a trovare Armando e per dirsi dispiaciuta che Salvatore si sia dovuto trasferire da lui, il giovane Francesco invece porterà scompiglio tra le veneri che saranno molto incuriosite dal suo arrivo.

Come si dimostrerà questo ragazzo appena arrivato a Milano? Sicuramente si parlerà di lui: pare infatti che desterà presto preoccupazione nella madre Palma, la quale – vistasi persa – chiederà aiuto a Salvo e Armando. Tutti incuriositi da Francesco e dalla madre? Non rimane che guardare le prossime puntate, tra pochi giorni li conosceremo!