Il paradiso delle signore 7: Umberto, Flora, Ludovica, Ferdinando, festa di fidanzamento a quattro? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, da quando Ludovica (Giulia Arena) è tornata dalla Grecia insieme a Torrebruna (Fabio Fulco), si presenta come una donna felice e appagata dal suo nuovo amore e anche il rapporto con la sua amica Flora (Lucrezia Massari) è tornato ad essere quello di un tempo.

Entrambe le ragazze sono legate a uomini maturi e da tutt’e due le coppie ci si aspetta un matrimonio con i fiocchi. Perché dunque non una festa di fidanzamento a quattro? Eh sì: Ludovica suggerirà presto a Flora di organizzare una festa di fidanzamento al circolo insieme ad Umberto (Roberto Farnesi) e alla Gentile, con quest’ultima non vedrà l’ora di proporlo al compagno.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Umberto, la sua reazione alla festa di fidanzamento a quattro

Ma come reagirà il commendatore? Ricordiamo che era stato proprio lui ad esporsi in prima persona regalando un anello a Flora. Ma sarà sempre lui a dirsi perplesso circa la proposta della fidanzata, la quale rimarrà delusa per la decisione di Umberto di non unirsi alla festa di fidanzamento di Ludovica e Ferdinando.

Occasione persa per mostrare alla Milano che conta quanto sono felici insieme Umberto e Flora e per dimostrare che Adelaide (Vanessa Gravina) è solo un ricordo per Guarnieri? In realtà, proprio quando Flora sembrerà aver perso le speranze, Umberto prenderà una decisione inaspettata acconsentendo alla festa di fidanzamento a quattro. Come reagirà la Contessa di Sant’Erasmo? Staremo a vedere, ma già vi abbiamo anticipato che questa vicenda sta per evolvere in modo piuttosto clamoroso… Altre anticipazioni su Facebook.