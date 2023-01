Il paradiso delle signore 7: tra Marcello e Adelaide scoppierà la passione! | Anticipazioni

Settimane roventi a Il Paradiso delle Signore: da quando l’affare di Palazzo Andreani ha preso piede, non c’è pace per gli uomini e le donne d’affari che frequentano il circolo più esclusivo di Milano. E da quando Umberto (Roberto Farnesi) ha deciso di soffiare l’immobile alla Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), Marcello (Pietro Masotti) non si è arreso.

Nelle prossime settimane ci saranno altre novità affaristiche che coinvolgeranno Marcello e Adelaide, ma siamo sicuri che questo sodalizio tra il giovane business man emergente e la nobildonna sia puramente lavorativo? Già in tempi assolutamente non sospetti vi “insinuammo” che un avvicinamento clamoroso tra i due era all’orizzonte… e così sarà!

Spoiler Il paradiso delle signore: avvicinamento imprevisto per Marcello e Adelaide

In pratica, mentre Umberto continuerà ad indagare sull’odiato Marcello, proprio tra il giovane Barbieri e Adelaide si rafforzerà l’intesa. Ma… fino a che punto?

Occhio: a breve nella fiction daily di Rai 1 ampio spazio sarà dedicato a un importantissimo evento mondano, che in qualche modo coinvolgerà anche Barbieri e Adelaide. Il problema è che tale “coinvolgimento” interesserà anche il lato personale dei due che, alla conclusione della serata in questione, si ritroveranno insieme…

E a quel punto tra Marcello e la Contessa scoppierà la passione! Tanto tuonò che piovve… ma ora che ne sarà del sentimento del ragazzo per Ludovica? Altre anticipazioni su Facebook.