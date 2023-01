Il paradiso delle signore 7: Clara scoperta da don Saverio? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, da quando Clara (Elvira Camarrone) – incoraggiata da Armando (Pietro Genuardi) e Alfredo (Gabriele Anagni) – ha deciso di diventare la nuova Alfonsina Strada, è più determinata che mai e si allena anche nella speranza di vincere qualche gara e mandare più soldi a casa. Nuove sfide attendono dunque la giovane Venere?

Ebbene sì. Nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, Perico proporrà a Clara una gara dal montepremi importante, ma Don Saverio (Andrea Lolli) si metterà di mezzo: non è un mistero infatti che lo zio della ragazza non sia d’accordo con questo sport (se praticato dalla nipote).

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Armando dovrà coprire Clara con don Saverio

Sarà questo a fermare la nostra Clara? Assolutamente no! Lei continuerà ancora più motivata e incensata da Alfredo, che l’aiuterà ad allenarsi all’insaputa di Don Saverio.

Come andrà a finire dunque? Riuscirà la nostra piccola venere a partecipare alla gara? Per adesso sappiamo che anche il povero Armando sarà coinvolto, perché costretto a coprire Clara e Alfredo con Don Saverio quando quest’ultimo – tra un allenamento e l’altro – vedrà i due ragazzi correre in bicicletta. È dunque la fine per la carriera ciclistica di questa giovane promessa delle due ruote? Ne riparleremo… Altre anticipazioni su Facebook.