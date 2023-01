Il paradiso delle signore 7: colpo grosso per Tancredi! Ma Matilde…

Da quando Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) è a Milano, sta facendo di tutto per riconquistare la moglie e crearsi una situazione solida che gli permetta di lavorare nel capoluogo lombardo per rimanerci stabilmente. E infatti, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, l’uomo arriverà alla fine della trattativa e acquisterà L’Eco della Sera.

Il successo della trattativa, dunque, renderà Tancredi proprietario del giornale e a quel punto il conte non perderà occasione per chiedere a Matilde (Chiara Baschetti) di collaborare con lui. In questo modo la Frigerio si allontanerebbe sempre più da Vittorio (Alessandro Tersigni), più che mai coinvolto nel suo lavoro di pubblicitario (e peraltro in crisi creativa).

Spoiler Il paradiso delle signore: Matilde dimentica una cena con Tancredi

Nonostante il momento complicato, Conti riuscirà a mantenere una certa distanza da Matilde e intanto continuerà però a non trovare il giusto taglio da dare alla campagna pubblicitaria. La sua crisi arriverà al punto dal fargli prendere una decisione drastica: lascerà il suo ruolo da pubblicitario!

Come reagirà Matilde alla crisi del top manager del Paradiso? Nonostante la Frigerio si professi ormai lontana dal pensiero di Conti e nuovamente legata al marito, dimenticherà una cena con Tancredi per aiutare Vittorio.

Nuvole all’orizzonte dunque per i Sant’Erasmo? La risposta è sì: dopo quanto successo con la cena saltata, ci sarà una forte tensione tra Matilde e Tancredi. È l’inizio di una nuova difficoltà tra i due? Altre anticipazioni su Facebook.