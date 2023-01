Il paradiso delle signore 7: Francesco Rizzo e la sua passione nascosta

Da quando la famiglia Rizzo è in città e Francesco (Christian Roberto) lavora in caffetteria, Salvatore (Emanuel Caserio) ha in qualche modo fatto pace con gli antichi rancori che lo legavano alla famiglia compaesana, ma proprio nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore accadrà qualcosa di inaspettato: Salvo troverà dei bozzetti in Caffetteria che, però, misteriosamente spariranno. Ma chi può rubare… dei bozzetti?

Proprio quando le cose sembreranno andare bene – ora che Francesco ha un lavoro e Palma (Valentina Tomada) si è ambientata a Milano – Salvo troverà nella borsa del suo aiutante i misteriosi bozzetti e lo accuserà di averli sottratti. Ma che motivo avrebbe Francesco di agire così?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Francesco vuole fare lo stilista!

Armando (Pietro Genuardi) e Marcello (Pietro Masotti) proveranno a convincere Salvo dell’assurdità delle sue accuse nei confronti di Francesco: il ragazzo non avrebbe veramente motivazioni per compiere un gesto del genere, proprio ora che ha un’occupazione ed è sereno.

Cosa farà allora Salvatore, da sempre sospettoso della famiglia Rizzo? L’uomo si deciderà a chiedere scusa a Francesco per averlo ingiustamente accusato del furto dei bozzetti e a quel punto scoprirà anche qual è la vera passione del giovane Rizzo: vuole fare lo stilista! Altre anticipazioni su Facebook.