Il paradiso delle signore 7: Irene gelosa di Alfredo!

Dopo l’estate passata, durante la quale Irene Cipriani (Francesca Del Fa) ha ricevuto una cocente delusione da Alfredo (Gabriele Anagni), la ragazza non si fida più di lui che dopo vari tentativi di conquistarla sembra aver gettato la spugna.

Ma siamo sicuri che tra i due non ci sia più attrazione? Proprio nelle prossime puntate assisteremo ad un avvicinamento tra Irene e Perico, ma la venere non si esporrà del tutto e sarà ancora poco fiduciosa nei confronti del ragazzo.

Spoiler Il paradiso delle signore: importanti personalità in arrivo

Intanto, mentre Marco (Moise Curia) sarà nervoso per l’imminente intervista a Federico Fellini, al Paradiso le Veneri si prepareranno ad accogliere Sandra Milo come testimonial dei collant in lycra. Davvero un bel colpo per il Paradiso delle Signore, sempre all’avanguardia nell’accogliere personalità di spicco e nel voler raccontare i volti che hanno segnato un’epoca.

Cosa comporterà l’arrivo al Paradiso di una donna come Sandra Milo? Il Paradiso l’accoglierà, ma l’interesse di Alfredo per la famosa diva provocherà la gelosia di Irene. È dunque giunto il momento per la venere bionda di giocare a carte scoperte con il suo Perico? Altre anticipazioni su Facebook.