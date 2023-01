Il paradiso delle signore 7: Marco e Stefania sono in crisi?

A Il paradiso delle signore, stiamo per assistere al ritorno di Marco (Moise Curia) a Milano ma sappiamo già che tornerà senza Stefania (Grace Ambrose). Cosa ci fa il giovane Sant’Erasmo nel capoluogo lombardo senza la sua metà? Sarà tornato per affrontare il fratello Tancredi (Flavio Parenti)? La risposta è che tra i due fratelli ne vedremo delle belle… ma l’atteggiamento turbato di Marco probabilmente non sarà dovuto solamente a questo!

Nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, a casa Colombo si commenterà il ritorno anticipato a Milano del ragazzo, ritorno che non lascerà Gemma (Gaia Bavaro) indifferente, mentre tutti al Paradiso vorranno avere da lui notizie di Stefania. Ma Marco sarà piuttosto evasivo…

Spoiler Il paradiso delle signore 7: lo stato d’animo di Marco di Sant’Erasmo

Sarà Gemma ad intuire subito che Marco sta vivendo un momento di difficoltà e non solo per i conflitti riemersi con Tancredi dopo il suo ritorno a Villa Guarnieri. La Venere a quel punto indagherà senza successo sullo stato d’animo di Marco, il quale però attribuirà il suo nervosismo ai problemi col fratello e all’imminente intervista che dovrà fare proprio a Milano.

Chi meglio di Matilde (Chiara Baschetti) sarà capace di intuire cosa c’è dietro al malumore di Marco? Sarà proprio lei infatti a capire che il motivo della crisi personale del cognato è proprio Stefania…