Il paradiso delle signore 7: riprese concluse (e ci sono buone notizie)

Anche quest’anno, siamo arrivati al momento in cui vi parliamo della conclusione delle riprese de Il paradiso delle signore. E non perché la fiction daily si debba concludere definitivamente: semplicemente, i ciak relativi alla stagione che stiamo vedendo in onda sono terminati con l’ultima settimana di gennaio e ora gli attori possono godersi un meritato riposo.

Basta fare un giro degli account social degli interpreti per rendersi conto che è tutto un fiorire di ultime scene e arrivederci vari, con tanto di cena di fine produzione. Noi telespettatori ci accorgeremo di tutto questo solo a inizio maggio, quando la messa in onda del settimo ciclo terminerà, mentre il cast tornerà a girare nuove puntate a cavallo tra maggio e giugno (non si tratta di una data ufficiale, ma lo deduciamo perché ogni anno il set riapre in quel periodo).

Anticipazioni Il paradiso delle signore: AGNESE torna a fine stagione

Fortuna vuole che quest’anno ci eviteremo il solito domandone “Ci sarà una nuova stagione?“, ciò perché già sappiamo che ci sarà: diversi attori lo hanno confermato tramite social. Così come, proprio in questi giorni, è giunta una notizia che farà felici i fan del programma: Antonella Attili, che quest’anno per via di altri impegni abbiamo visto solo nelle prime due settimane, tornerà nel finale di questa annata; dunque, prima di salutare il Paradiso per la consueta pausa estiva, rivedremo Agnese Amato.