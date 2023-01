Il paradiso delle signore 7: Vito confesserà la verità a Maria?

A Il paradiso delle signore, non è più un mistero ormai che Vito (Elia Tedesco) è il promesso sposo di Maria (Chiara Russo) e che c’è un accordo tra il giovane contabile e il padre della Puglisi; inoltre ciò che ancora Maria non sa è anche che Vito ha fatto fortuna all’estero ed è ricco. Ma cosa succederà ora che la storia tra i due sembra finalmente decollare?

Nelle prossime puntate vedremo Vito e Maria finalmente felici grazie anche alla complicità di Irene (Francesca Del Fa), che creerà l’occasione per lasciarli da soli e far andare in scena il tanto atteso bacio. Come reagirà però Vito ora che la storia avrà avuto finalmente il suo inizio?

Spoiler Il paradiso 7: Vito ha intenzione di parlare con Maria

Maria sarà al settimo cielo mentre lui avrà ancora paura a rivelarle tutta la verità sul suo conto: e se confessare la verità volesse dire essere allontanarlo da lei? Sappiamo che Maria non aveva preso di buon grado la notizia del padre di volerle imporre un matrimonio combinato, ma se sapesse che è Lamantia l’uomo che dovrà sposare?

Vito prenderà comunque il coraggio a quattro mani e deciderà di andare a cena dalle ragazze, con l’intenzione di confessare a Maria tutta la verità sul suo passato. Riuscirà il giovane siciliano a dire tutto all’amata e a mantenere la storia con lei?