Il paradiso delle signore 7: Vito e Maria di nuovo vicini? | Anticipazioni

Le vacanze natalizie sono state lampo quest’anno per i protagonisti della fiction daily di Rai 1. E se Vittorio (Alessandro Tersigni) era impegnato a creare iniziative che mettessero in risalto il nome del Paradiso delle Signore, Maria (Chiara Russo) vedeva finalmente realizzato un sogno: l’abito da sera disegnato da lei per la collezione natalizia in giro per la città sui manifesti pubblicitari. Momento d’oro dunque per la carriera della giovane stilista siciliana?

Da quando non c’è più rivalità con Flora (Lucrezia Massari) sicuramente la strada da percorrere è meno in salita per la nostra Maria, che però prossimamente avrà le idee un po’ confuse per la sua linea: la collezione di abiti da sposa. Chi allora se non il suo innamorato potrà aiutarla? Avete capito: sarà proprio Vito (Elia Tedesco) a suggerirle come trovare ispirazione e concentrazione.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Francesco “impedisce” il bacio tra Vito e Maria!

Ma dove avevamo lasciato questi due? Sicuramente sappiamo dove si trovava lei solo qualche sera fa: proprio grazie al signor Lamantia, Maria ha potuto godere del concerto di Gianni Morandi insieme ad Irene (Francesca Del Fa) e Clara (Elvira Camarrone), entrambe favorevoli ad una possibile liason tra i due dipendenti siciliani del Paradiso.

E se galeotto fosse il ballatoio di casa ragazze? Presto Vito e Maria, di ritorno da una serata insieme si fermeranno sul ballatoio e…. Scatterà il tanto atteso bacio? Ahia, sfortunatamente in tale occasione ci sarà un Francesco (Christian Roberto) di troppo! L’avvicinamento tanto atteso, anche stavolta, dovrà aspettare… Altre anticipazioni su Facebook.