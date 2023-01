Il paradiso delle signore 7: Vittorio vuole lasciare il Paradiso, ma lo farà davvero? | Anticipazioni

Da quando è a Il paradiso delle signore, Tancredi (Flavio Parenti) ha tutta l’intenzione di riconquistare la moglie Matilde (Chiara Baschetti), tanto da voler restare in città. Dunque le cose non sono semplici per Vittorio (Alessandro Tersigni), sempre più innamorato della Frigerio e sempre più messo alle strette dal Conte di Sant’Erasmo, il quale – pur di scoprire qualcosa in più sulla natura del rapporto tra la moglie e il direttore del Paradiso delle Signore – ha messo a indagare un investigatore privato.

Quale futuro dunque per Vittorio e Matilde? Dal momento che Tancredi ha in mente una nuova vita per lui e la moglie, lei deciderà di dare una seconda possibilità al consorte. Dopo un primo tentativo di lavorare fianco a fianco al Paradiso con Conti, però, quest’ultimo si renderà presto conto di non essere in grado di continuare a interagire ogni giorno al Paradiso con la Frigerio come se nulla fosse.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Adelaide aiuta Matilde e Vittorio a chiarirsi

E se qualcuno di inaspettato aiutasse i due giovani imprenditori? Avete capito bene: sarà proprio Adelaide (Vanessa Gravina) ad essere d’ausilio a Vittorio e Matilde affinché comunichino per chiarirsi.

Tutto risolto dunque? La risposta è no: Vittorio si troverà infatti ad essere sempre più confuso e sofferente, tra una sorpresa lavorativa a Matilde e un premio che la riguarda e che non vorrà ritirare, il direttore del magazzino più alla moda si Milano deciderà di accettare la proposta di lavoro di una casa automobilistica e lo comunicherà a Matilde. Fine dell’era Conti per il Paradiso delle Signore? Non ci giureremmo…