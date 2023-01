Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 16 al 20 gennaio 2023

Ben due personaggi de Il paradiso delle signore manifesteranno l’intenzione di cambiare aria e vita. In realtà non è affatto detto che lo facciano per davvero… Ecco le anticipazioni della terza settimana di gennaio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio 2023

Veronica torna al lavoro al Paradiso e anche Palma è in cerca di una nuova occupazione. Perico propone a Clara una gara dal montepremi importante, ma Don Saverio si mette di mezzo. Vittorio ha vinto un premio con la sua campagna pubblicitaria con Matilde protagonista, ma non vuole andare a ritirarlo. Intanto Francesco tiene nascosta la sua vera ambizione. Marcello è distrutto dopo la notizia del fidanzamento ufficiale di Ludovica, mentre Torrebruna e Umberto cantano vittoria. Barbieri prende così una decisione importante sul suo futuro.

Adelaide consiglia a Matilde di fare un gesto di riconciliazione con Vittorio e la Frigerio, per dare a Conti un segnale concreto, come primo passo, trova il modo di convincerlo a ritirare il premio. Nel frattempo Francesco cerca di guadagnarsi la fiducia e la stima di Salvo, ma non è così semplice. Salvo confessa ad Armando le sue preoccupazioni per Marcello che ha intenzione di trasferirsi in Australia e il Ferraris prova a trattenerlo a Milano con una toccante confessione.

Spoiler Il paradiso 7: c’è chi vuole partire…

Clara incensa Alfredo che la sta aiutando ad allenarsi all’insaputa di Don Saverio. Marcello resta fermo sulla sua decisione di andare in Australia e Armando decide di chiedere aiuto ad Adelaide. Irene assiste a un confronto tra Alfredo e Don Saverio e ne rimane colpita. Veronica, invece, assiste a un momento di grande complicità tra Ezio e Gloria ed è di nuovo in preda ai dubbi. Ludovica scopre che Marcello sta per lasciare Milano e il suo primo istinto sarebbe quello di andare a parlarci. Vittorio decide di accettare la proposta di lavoro di una casa automobilistica e comunica a Matilde che lascerà il Paradiso.

Marcello è indeciso se partire o restare: Adelaide ha smosso qualcosa in lui. Maria non trova un’idea giusta per la collezione di abiti da sposa e Vito le suggerisce come trovare ispirazione e concentrazione. Matilde, alle prese con un problema di consegne, rifiuta l’aiuto di Tancredi e trova una soluzione più consona allo stile del Paradiso e del suo Direttore, Vittorio Conti. Salvo ha finalmente preso una decisione: assume Francesco in Caffetteria. La famiglia Colombo festeggia per l’acquisto del capannone dove crescerà l’attività di Ezio. Marcello accetta la proposta di Adelaide, che gli offre una quota sulla vendita di Palazzo Andreani e volta pagina sulla questione che riguarda Ludovica.

Marcello comunica ai suoi amici che non partirà più per l’Australia. Tancredi assiste a una telefonata tra Matilde e Vittorio e si ingelosisce ancora di più, ma Umberto, dopo l’acquisto di Palazzo Andreani, sembra avere una soluzione per annientare Conti e il suo Paradiso. Armando è costretto a coprire Clara e Alfredo con Don Saverio, che ha visto i due ragazzi correre in bicicletta. Gemma consiglia a Veronica di cambiare atteggiamento con Gloria e lei invita la Moreau a cena, durante la quale una telefonata inaspettata porta una clamorosa notizia a Casa Colombo: Marco sarà presto a Milano. Intanto Vito e Maria, di ritorno da una serata insieme si fermano sul ballatoio, ma l’arrivo di Francesco rimanda un bacio tanto atteso. Altre anticipazioni su Facebook.