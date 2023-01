Le indagini di Lolita Lobosco 2: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1

A quasi due anni dal grande successo della prima stagione, da domenica 8 gennaio il pubblico di Rai 1 potrà finalmente rivedere Luisa Ranieri nei panni del brillante e sensuale vicequestore barese nella seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la fortunata fiction Rai liberamente ispirata ai romanzi di successo di Gabriella Genisi.

Sei nuove prime serate in cui vedremo la bella e procace protagonista Lolita Lobosco ancora a capo di una squadra di soli uomini, alle prese con nuovi casi di omicidio da risolvere insieme al suo collaboratore nonché migliore amico Antonio Forti e al poliziotto Lello Esposito. Ma, oltre alla scena del crimine, Lolita dovrà mantenere anche la promessa fatta a suo padre nel finale della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino, e farà di tutto per scoprire l’esecutore materiale del delitto.

Fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2, da domenica 8 gennaio 2023 su Rai 1

Ad ogni modo, l’indagine si rivela essere molto complessa, perché qualcuno dall’ombra è interessato che la verità non venga alla luce. Anche la sfera privata si rivela molto difficile per Lolita, la quale non solo dovrà gestire il suo fidanzamento con il giovane Danilo, ma anche capire la vera natura dell’amicizia speciale che lega sua madre Nunzia a Trifone. E, come se non bastasse, il passato torna a bussare alla sua porta: il suo primo grande amore, Angelo Spatafora, è tornato per riconquistarla.

Il cast guidato da Luisa Ranieri ritrova tutti gli attori che hanno contribuito al successo della prima stagione (che circa due anni fa aveva incollato alla video oltre 7,5 milioni di telespettatori), come Filippo Scicchitano (Danilo, giovane fidanzato di Lolita), Giovanni Ludeno (Antonio, collaboratore e migliore amico di Lolita), Jacopo Cullin (Lello, un poliziotto della Questura), Bianca Nappi (Marietta, magistrato e migliore amica di Lolita), Giulia Fiume (Carmela, sorella minore di Lolita), Ninni Bruschetta (Il Questore Jacovella) e Lunetta Savino (Nunzia, la mamma di Lolita). Infine, da menzionare il nuovo arrivato Mario Squeglia, nel ruolo di Angelo, vecchia fiamma di Lolita tornato prepotentemente nella sua vita sconvolgendola.

Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, la seconda stagione è composta da sei serate ossia due puntate in più rispetto alla prima annata. Alla regia c’è ancora Luca Miniero, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.