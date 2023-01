Sissi 2, ultima puntata stasera su Canale 5 (4 gennaio) | Anticipazioni fiction

Stasera, 4 gennaio 2023, si conclude su Canale 5 la seconda stagione della serie tv Sissi. Vediamo il contenuto relativo a ciò a cui assisteremo, grazie alle trame ufficiali:

Franz parte con l’esercito per la guerra contro la Prussia. Sissi resta da sola a governare, insieme alla suocera. Sono tempi molto duri per lei. Il conte Andrassy riesce a convincere i ribelli ungheresi a non appoggiare Bismarck. Nonostante ciò, gli austriaci non reggono l’urto prussiano. A peggiorare il quadro interviene una epidemia di colera. Sissi, autonomamente, vede Bismarck e cerca di convincerlo a trovare una soluzione pacifica, ma l’ultima battaglia soverchia gli austriaci inesorabilmente. Franz ordina la ritirata.

La guerra contro la Prussia è stata persa e adesso Franz torna dal fronte ferito nel fisico oltre che nell’amor proprio. Convinto dell’infedeltà di Sissi, la manda in Ungheria con pieni poteri per concedere un libero parlamento e una costituzione. La Dieta ungherese approva la proposta austriaca, ma solo a patto che Franz venga proclamato re d’Ungheria indossando la corona di Stefano. Nessuno sa dove si trovi la corona, tranne Ödön Körtèk. L’uomo si trova in carcere, malato di colera. Sissi lo incontra e lo convince a rivelare il segreto, ma presto si ritrova in fin di vita in quanto contagiata. Franz corre da lei. Sissi guarisce e Franz viene incoronato con lei al suo fianco.