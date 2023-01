Sissi 3 stagione si farà? Tutto quello che sappiamo oggi

La seconda stagione di Sissi, la serie evento che racconta la leggendaria storia dell’Imperatrice d’Austria-Ungheria, è giunta all’ultima puntata. Il finale va in onda stasera (mercoledì 4 gennaio) su Canale 5 e finalmente scopriremo se Sissi riuscirà a salvare la sua patria e a chiarire i suoi sentimenti con Franz. Ma la domanda più importante è: Sissi 3 si farà?

Al momento RTL non ha ancora ufficializzato la terza stagione ma i presupposti per realizzare nuove puntate ci sarebbero tutti, a cominciare dal grande successo in streaming ottenuto in patria. La seconda stagione è stata distribuita in anteprima sul servizio di streaming RTL+, dove è stata in grado di superare il record della precedente annata. Un risultato eccellente che Rtl ha descritto come il maggior successo di sempre. Tuttavia, i nuovi episodi in tv hanno subito un calo rispetto all’anno scorso. Ma ciò è probabilmente la conseguenza del successo ottenuto on demand e dunque non dovrebbero esserci nubi all’orizzonte sul futuro della fiction.

Anche quest’anno la storia dell’imperatrice d’Austria più amata di sempre ha incantato numerosi spettatori in tutta Europa, con il suo vincente mix di amore e passione perfettamente incastrato sullo sfondo di lotte di potere che hanno visto in prima linea la nostra eroina. Nei nuovi episodi, Sissi e Franz hanno sperimentato alti e bassi nel rapporto di coppia e, tra le tante cose che accadranno stasera nell’ultimo episodio datato l’8 giugno 1867, gli imperatori verranno incoronati re e regina d’Ungheria.

Ma, come sicuramente i fan sapranno, il giorno più importante (e tragico) nella storia di vita dell’imperatrice avvenne il 10 settembre 1898 a Ginevra. Dunque, ci sono ancora quasi 30 anni da raccontare prima che la saga dell’indimenticata sovrana giunga al termine (come ad esempio, la nascita della figlia più piccola di Sissi e Franz, Marie Valerie).

Ne consegue che, se Sissi 3 si dovesse fare, Rtl sarebbe sicuramente interessata a garantire una messa in onda annuale e dunque i nuovi episodi, se confermati, potrebbero arrivare su Canale 5 a Natale 2023; il cast ritroverebbe sicuramente i suoi protagonisti: Dominique Devenport e Jannik Schumann (Franz), affiancati tra gli altri da Desiree Nosbusch (l’arciduchessa Sophie) e Giovanni Funiati alias il conte Andrássy.