Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 22 a sabato 28 gennaio 2023

Dal momento che il test tossicologico ha dato esito negativo, Ariane decide di ricorrere a misure drastiche per difendersi dai suoi misteriosi nemici… procurandosi una pistola!

Henning lascia credere a Shirin di essere l’autore della misteriosa lettera d’amore. Poco dopo, però, la ragazza si rende conto che il suo amato le ha mentito: Gerry conosce infatti a memoria i passaggi della lettera, inclusi quelli cancellati dall’acqua!

Cornelia torna al Fürstenhof dopo la sua visita a Benni. Quando scopre che Robert e Werner sono ai ferri corti, prega il “fratello” di riconciliarsi con il padre, trovando inaspettatamente appoggio in Ariane…

Michael decide di rimettersi in forma mangiando meglio e praticando sport regolarmente. Quando Rosalie gli propone di fare insieme yoga, inizialmente l’uomo accetta, ma poi…

Gerry e Henning hanno un piccolo scontro a causa delle bugie del sommelier. Quest’ultimo reagisce bene di fronte alle accuse del “rivale”, ma poi – una volta rimasto solo con Shirin – lascia cadere la maschera…

Ariane si reca al lago dove uccise Karl e inizia a sentire voci provenienti da varie direzioni. Capendo che si tratta di un trucco, la donna perquisisce il luogo trovando degli altoparlanti nascosti. Poco dopo appare Christoph: ci sarà dunque lui dietro gli attacchi alla dark lady?

Vanessa torna al Fürstenhof dopo il suo allenamento di scherma e incontra Max, che le confessa di sentire la sua mancanza. Benché ancora innamorata del suo ex, la Sonnbichler è certa che per loro non ci sia un futuro e pensa dunque ad un modo per allontanare definitivamente Richter.

Shirin schiaffeggia Henning, che resta sconvolto dal gesto della sua amata e si aspetta delle scuse. Lei, però, gli fa capire che si sta comportando con Gerry esattamente come i bambini che lo fecero tanto soffrire durante la sua infanzia. E così, poco dopo, Henning si riappacifica con Gerry.