Tempesta d’amore, anticipazioni dal 29 gennaio al 4 febbraio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 29 gennaio a sabato 4 febbraio 2023

Karl dà appuntamento ad Ariane in una baita per una serata romantica. Benché sconvolta, la donna accetta approfittando del fatto che Robert non è a Bichlheim. Quando arriva all’appuntamento, però, la dark lady ha una brutta sorpresa…

Vanessa riceve una telefonata da Robin, il suo allenatore di scherma: l’uomo è furioso per il fatto che la ragazza abbia detto a Max di essere andata a letto con lui. A quel punto la Sonnbichler è costretta a confessare la verità al suo ex.

Shirin è felice che le cose con Henning vadano finalmente bene e che il sommelier abbia capito di aver sbagliato con Gerry. Poco dopo, però, von Thalheim riceve un invito per una festa esclusiva e non lo estende alla fidanzata…

Ariane è stupita nello scoprire che Christoph ha pianificato con settimane di anticipo gli eventi che l’hanno quasi portata a perdere la ragione. Sapendo di avere la Kalenberg in pugno, l’albergatore pretende che la donna gli venda le sue azioni a un prezzo ridicolo. Cosa farà la dark lady?

Michael e Rosalie invitano Henning a giocare a frisbee con loro. Con grande disappunto di Michael, il sommelier lo supera di gran lunga dal punto di vista atletico. E così il medico chiede aiuto a Max per rimettersi in forma…

Gerry non capisce più il mondo: da un lato, Henning va alla festa di compleanno del suo amico senza Shirin, dall’altro, Max e Vanessa non riescono a riappacificarsi, anche se si amano.

Robert si accorge che c’è qualcosa che non va in Ariane e cerca di capire cosa sta succedendo…