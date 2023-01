Tempesta d’amore, anticipazioni dal 5 all’11 febbraio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 5 a sabato 11 febbraio 2023

Robert si confida con Cornelia riguardo ai suoi sospetti su Ariane: l’uomo teme infatti che la fidanzata gli stia nascondendo qualcosa. I due “fratelli” soffrono profondamente per il fatto che non possono più essere una coppia.

Gerry attira con un pretesto Max e Vanessa al lago, dove spera di riuscire a farli riconciliare con una giornata spensierata. Purtroppo, però, le cose non vanno come previsto ed i due ex finiscono per litigare furiosamente…

Michael è completamente esausto dopo il suo primo allenamento con Max, tanto che nemmeno Rosalie riesce a tirarlo su dal divano! Il medico avrà esagerato?

Ariane confessa a Robert di essere stata ricattata, ma inventa una storia assurda sulle reali motivazioni del ricatto in questione. Saalfeld si lascia ingannare, ma chiede alla fidanzata di andare alla polizia. Cosa che lei, ovviamente, non può fare…

Nella speranza di spronare Max e Vanessa a interrompere il loro litigio e riconciliarsi, Gerry sale su una tavola da paddle e inizia ad attraversare il lago. Quando si trova ormai lontano dalla riva, però, il ragazzo perde l’equilibrio e cade in acqua…

Robert e Cornelia preparano insieme una ricetta del figlio della donna – Benni – e tra loro si riforma la vecchia complicità, tanto che l’attrazione si fa presto insopportabile…

Max e Vanessa si accorgono all’ultimo momento che Gerry sta annegando e riescono a salvarlo appena in tempo. Purtroppo, però, il ragazzo ha ingerito molta acqua e viene ricoverato in ospedale.

Sentendosi in colpa per aver trascurato Rosalie con i suoi eccessi sportivi, Michael prepara un pranzetto romantico per la fidanzata nel giardino del Fürstenhof. La donna, però, ha aspettative diverse da quelle del medico…

Mentre Max e Vanessa si rimproverano di non aver prestato abbastanza attenzione a Gerry, Shirin viene a sapere dell’accaduto e si precipita dall’amico in ospedale, rinunciando ad una gita in barca con Henning. Mentre si trova al capezzale di Gerry, quest’ultimo ha un collasso…