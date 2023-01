Tempesta d’amore, anticipazioni dall’8 al 14 gennaio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 8 a sabato 14 gennaio 2023

I tentativi di Erik di mettere Robert contro Ariane non sortiscono gli effetti sperati. Nel frattempo la Kalenberg vuole dimostrare al fidanzato di volere un futuro con lui e mette una sua foto sul comodino. Un gesto che lascia Saalfeld piuttosto perplesso! L’indomani, però, Ariane trova una brutta sorpresa…

Shirin confessa a Gerry di essersi innamorata di Henning, ferendolo. A pezzi, il giovane Richter si sfoga con Erik, che prova a distrarlo invitandolo a una serata tra uomini. La serata, però, non va come previsto…

Il capo di Constanze – Thomas Heilmeier – si presenta a sorpresa al Fürstenhof. L’uomo offre alla von Thalheim la prospettiva di una collaborazione nel suo studio legale. Collaborazione che, però, è condizionata ad un favore.

Werner si ferisce ad una gamba nella stalla, lasciando scappare il suo cavallo. L’anziano albergatore chiede a Erik – che per caso sta facendo jogging nelle vicinanze – di ritrovare l’animale. Effettivamente Vogt riesce a trovare il destriero di Saalfeld, ma viene poi sopraffatto dalla paura…

Max fa un altro tentativo di parlare con Vanessa, ma lei lo blocca immediatamente. Per evitare ulteriori avances da parte del suo ex, la ragazza prende ferie per andare a un ritiro di scherma. Poco prima di partire, però, incontra casualmente Richter…

Ariane non può impedire a Robert di vedere la foto di Karl misteriosamente comparsa sul suo comodino. I sospetti della donna ricadono immediatamente su Erik e Werner, ma entrambi negano di essersi intrufolati nella sua stanza quella notte. Per porre fine alla questione, la Kalenberg decide di mettere un lucchetto alla sua porta.

Constanze vuole scoprire cosa c’è nella valigia che dovrebbe portare in Svizzera per conto Heilmeier. Quando riesce a forzare la serratura, la ragazza si trova di fronte a una quantità enorme di denaro sporco. E ora?