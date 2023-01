Tempesta d’amore: Ariane viene aggredita, drogata e rapita! | Anticipazioni italiane

Un incubo senza precedenti sconvolgerà la vita di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady vivrà infatti un’esperienza traumatica che la segnerà profondamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane riceve minacce misteriose

Uno stravolgimento di fronti inaspettato sta per avvenire al Fürstenhof. Dopo aver passato piµ di un anno a terrorizzare chiunque si mettesse sulla sua strada, Ariane vivrà infatti per la prima volta un’esperienza molto simile a quella delle sue vittime…

Tra pochissimo la perfida dark lady inizierà infatti a subire un vero e proprio terrorismo psicologico, che riaprirà una storia che la donna sperava di aver ormai sepolto da tempo: l’omicidio del suo ex marito Karl (Stephan Käfer).

Come ricorderete, mesi fa la Kalenberg uccise a sangue freddo l’ex coniuge drogandolo e poi gettandolo nel lago di Bichlheim. Un crimine di cui nessuno sa nulla, in quanto la donna all’epoca fece credere che Karl l’avesse abbandonata.

E così, quando Ariane inizierà a ricevere minacce misteriose provenienti apparentemente proprio dal defunto ex marito, andrà nel panico!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane viene aggredita e drogata

Inizialmente la donna penserà che dietro a tutto ci siano Werner (Dirk Galuba) ed Erik Vogt (Sven Waasner): dopotutto i due tentano ormai da tempo di screditarla e separarla da Robert (Lorenzo Patané). Purtroppo per lei, però, le cose non stanno così…

Nonostante una denuncia alla polizia contro Werner ed Erik, infatti, gli episodi misteriosi continueranno non solo a verificarsi ma persino ad aggravarsi. Durante una passeggiata nel bosco, la Kalenberg verrà infatti seguita da un uomo vestito di nero, che la aggredirà alle spalle riuscendo a drogarla con del cloroformio. E l’incubo è solo all’inizio…

Quando Ariane si risveglierà, infatti, scoprirà di non essere più nel bosco bensì nel luogo in cui uccise Karl mesi fa. Come se non bastasse, di fianco a lei ci sarà una borsa identica a quella da lei utilizzata per l’omicidio dell’ex marito. E a quel punto la dark lady dovrà arrendersi di fronte all’evidenza: qualcuno ha scoperto il suo crimine!