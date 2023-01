Tempesta d’amore: Constanze deve scegliere tra carriera e amore… | Anticipazioni italiane

Una decisione difficile attende Constanze von Thalheim (Sophia Schiller)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la sorellastra di Maja (Christina Arends) dovrà infatti scegliere tra la carriera e gli affetti. E la risposta sarà tutt’altro che scontata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze perde il lavoro

Fin dall’inizio è stato chiaro che Maja e Constanze sono diversissime tra loro… a partire dall’importanza da loro data a carriera e denaro. A differenza della sorellastra, Constanze è infatti sempre stata determinata a sfondare, diventando un avvocato di grido. Un sogno che però rischierà di sfumare…

Come vi abbiamo anticipato, la ragazza brucerà un’incredibile opportunità professionale rifiutandosi di commettere un crimine per il suo capo, Thomas Heilmeier (Jochen Paletschek). Il risultato? Quest’ultimo si vendicherà licenziando in tronco la von Thalheim e facendole terra bruciata intorno.

Quando Constanze si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro, riceverà infatti un rifiuto dietro l’altro, tanto che le sarà subito chiaro che dietro c’è lo zampino del suo ex capo. Ma cosa fare?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa un’offerta di lavoro a Constanze

Disperata, la von Thalheim temerà di aver pregiudicato per sempre la sua carriera di avvocato. E così, quando scoprirà che Christoph (Dieter Bach) è alla ricerca di una consulenza legale per un nuovo progetto molto redditizio, penserà ad un segno del destino.

A dire il vero, inizialmente l’idea di abbandonare la toga per fare la consulente dell’ex compagno della madre non sarà particolarmente allettante per Constanze, tanto che quest’ultima inizierà a cercare lavoro all’estero. Ben presto, però, la ragazza cambierà idea…

Se Selina (Katja Rosin) non sarà all’idea di separarsi dalla figlia, anche quest’ultima capirà infatti presto di non essere poi così felice all’idea di lasciare Bichlheim, dove ha trovato famiglia… e amore! E così Constanze si troverà a dover scegliere tra la propria carriera e gli affetti. Cosa deciderà di fare?