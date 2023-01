Tempesta d’amore: Constanze sotto ricatto! | Anticipazioni italiane

Non è certo usuale vedere Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) nei panni della vittima. Eppure è ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che vedranno la sorellastra di Maja (Christina Arends) in una situazione decisamente spinosa. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: arriva il capo di Constanze

Giovane, ambiziosa e sicura di sé, Constanze non ha mai nascosto di puntare a fare carriera come avvocato: un sogno che ha temporaneamente messo da parte per amore di Florian (Arne Löber), preferendo rimanere al fianco di quest’ultimo nella speranza di aiutarlo nella guarigione.

Ora che il suo amato non solo è guarito ma è anche partito insieme a Maja, Constanze potrà però finalmente dedicarsi al proprio futuro. E così, quando il suo capo comparirà improvvisamente al Fürstenhof, la ragazza penserà che si tratti di un segno del destino.

L’uomo – un certo Thomas Heilmeier (Jochen Paletschek) – è un avvocato di grido titolare di un importante studio legale ed è dunque in grado di far fare un salto di livello alla carriera di Constanze. Purtroppo per quest’ultima, però, i suoi principi morali saranno decisamente discutibili…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ricattata dal suo capo

Ma andiamo con ordine. Quando Heilmeier arriverà al Fürstenhof, Constanze tenterà immediatamente di fargli una buona impressione… e i suoi sforzi sembreranno ripagarla! L’uomo le farà infatti una proposta da sogno: diventare socia del suo studio legale!

Inutile dire che la von Thalheim sarà al settimo cielo per quell’inaspettato colpo di fortuna. Non ci vorrà però molto prima che si renda conto che il generoso gesto del suo superiore nasconde una brutta sorpresa…

Eh sì, perché per concederle il lavoro Heilmeier pretenderà qualcosa in cambio: Constanze dovrà portare per conto suo in Svizzera una misteriosa valigetta, senza conoscerne il contenuto. Una richiesta decisamente ambigua che si trasformerà presto in un vero e proprio ricatto: se la von Thalheim si rifiutasse, infatti, rischierebbe di perdere tutto! Lei cosa farà?