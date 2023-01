Tempesta d’amore: Constanze perde tutto! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Quando si tratta di fare i propri interessi, Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non guarda in faccia nessuno. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la sorellastra di Maja (Christina Arends) deciderà per una volta di fare la cosa giusta. Una decisione che – purtroppo per lei – pagherà a caro prezzo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ricattata dal suo capo

Fin dal suo arrivo al Fürstenhof è stato chiaro che Constanze è una donna ambiziosa. Abile avvocato, la bella von Thalheim sogna infatti da sempre di fare carriera: un sogno che sembrerà presto potersi tramutare in realtà!

Tra pochi giorni a Bichlheim arriverà infatti il capo della ragazza – Thomas Heilmeier (Jochen Paletschek) – che le farà una proposta decisamente allettante: diventare socia dello studio legale di cui l’uomo è titolare. Peccato solo che l’offerta non sarà priva di condizioni…

In cambio dell’ambita posizione, Heilmeier pretenderà infatti che Constanze porti in Svizzera una misteriosa valigetta senza conoscerne il contenuto. Una richiesta che assumerà ben presto l’aria di un ricatto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze licenziata

Inutile dire che la sorellastra di Maja resterà spiazzata dal comportamento del suo superiore, ma – nonostante la titubanza iniziale – finirà per accettare l’accordo… o quasi! Prima di portare la misteriosa valigetta oltre i confini nazionali, Constanze sarà infatti determinata a scoprire cosa contiene…

Sarà così che la donna forzerà la serratura della valigetta, ricevendo la conferma dei suoi sospetti: all’interno c’è una quantità enorme di denaro sporco. Una decisione coraggiosa che avrà purtroppo conseguenze devastanti per la von Thalheim!

Furioso per il “tradimento” di Constanze, Heilmeier si vendicherà infatti non solo licenziando quest’ultima, ma facendole terra bruciata intorno. Il risultato? Quando la ragazza proverà a candidarsi a nuove posizioni, riceverà un rifiuto dietro l’altro… E ora?